Raina Loom ⟩ Ministeeriumi silmis olid kiirtestide hanked õiguspärased

Väide, nagu olnuks oktoobris turul suurel hulgal usaldusväärseid, lastele kasutamiseks sobivaid ja laias valikus kiirteste, on vale. Oli selge vaid see, et kõik turule lubatavad kiirtestid ei ole ühtemoodi kõrge usaldusväärsusega tulemuste mõttes, kõik kiirtestid ei sobi kasutamiseks lastele ja testide hinnad on äärmiselt erinevad. Kõik see, mida me nüüd teame, on juba tagantjärele tarkus.