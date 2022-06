Erkki Koort ⟩ Eestlased on ise süüdi, et venelased eesti keelt ei räägi

Meeldib või mitte, aga nii see on! Ah et ei ole? No mitu korda sa ise mõtlesid, et oled intelligentne inimene ja alustad läheneva venelasega vestlust tema emakeeles? Tahad praktiseerida vene keelt? Et ära ei ununeks? Praktiseeri kusagil mujal, kirjutab Postimehe uuriva toimetuse juhataja Erkki Koort.