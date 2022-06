KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg: sotsidest võib veidrate kokkulepete tõttu saada valitsuse kirstunael

Neljapäeval hääletas Tallinna linnavolikogu Eesti 200, EKRE, Isamaa ja Reformierakonna algatatud eelnõu üle, millega kaardistataks pealinna punamonumendid ja teisaldataks need seejärel näiteks muuseumisse. Keskerakond oli vastu, nende võimupartneritest sotsiaaldemokraadid jäid erapooletuks.

«Mis hääletusel toimus, on see, et sotsid loobusid. Nad ei hääletanud, kuigi nendega koos võinuks selle eelnõu vastu võtta,» nentis Strandberg. «Meenutame vabadussõja aega, kui Eestis oli valdavalt sotsialistide valitsus. Ega Konstantin Päts ei sõdinud, vaid valitsus pidas sõda. Ja edukalt,» tuletas ta meelde. Tänasel hetkel on see sotsiaaldemokraatia, mis oli Eesti Vabariigi algusaegadel tema hinnangul aga transformeerunud täiesti kummaliseks koostöömudeliks, kus kõik inimesed on ikka viksid ja viisakad, kuid kardinaalsete otsuste oludes ummikus.

«Sotsidest võib saada uue valitsuskoalitsiooni kirstunael, kuna nende kokkulepped ja muud asjad on siiski veidrad,» arvas Strandberg.

Hõbemägi lisas, et Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas on tegu klassikalise puudli-probleemiga. «Sotsid, kes ei ole saanud võimul pikalt olla ning on juhte vahetanud, kes pole millegi erilisega hakkama saanud, teevad näo, et nad tegelevad nii linnaruumi,- kui ka näiteks jalgratturite küsimusega. See illusioon puruneb halastamatul hetkel, kui su peremees ütleb, et kuule, mulle need tüübid ei meeldi, mine nüüd välja ja haugu,» kirjeldas Hõbemägi, lisades, et siis tekib nende jaoks ka kohutav probleem.