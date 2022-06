AK FOOKUS ⟩ Oma raha tähendas vabadust ja ühendas rahvast

Eesti oma rahast hakati vaikselt rääkima juba 1987. aastal, Eestit väisanud Nõukogude Liidu juht Mihhail Gorbatšov heitis meile ette, et saame Nõukogude Liidust rohkem, kui vastu anname. Mõistsime, et see on üks järjekordne Moskva bluff, kuid eestlaste eneseuhkust riivas see ometi ning majandusteadlased hakkasid otsima teid Eesti majanduslikuks iseseisvumiseks.