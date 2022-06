AK FOOKUS ⟩ Eesti otsustas rahasüsteemi reformimisel täie panga kasuks

Meie jaoks ei olnud see ainult konstateering, vaid palju enamat. Asi oli nimelt selles, et alates veebruarist 1992 olin pidanud avalikkusele kõikvõimalikes kanalites pidevalt selgitama, miks meil kõik majanduses nii halvasti läheb, ning seejuures olin alati kinnitanud, et niipea, kui me rahareformi ära teeme, hakkab kõik kiiresti paremaks minema; et saame siis kogu oma elu ja eriti majanduse hoopis teisiti käima panna, kuid et jaanipäevani peame ilma oma rahata hakkama saama ja saamegi hakkama.