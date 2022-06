Juhtkiri ⟩ Rohkem julgust ja sihikindlust

Selleks, et viia riigieelarve tasakaalu, tõsteti maksukoormust lühiajaliselt 20 protsenti, sealhulgas ettevõtte tulumaksu 35 protsendile ja käibemaksu kümnelt protsendilt 18-le. Astmelise tulumaksu kõrgeim aste oli 50 protsenti. Rahareform oli radikaalne samm, aga see oli samm, mida Eesti rahvas toetas ja vajas.

Otsustusjulgus ühes uuendusmeelsusega on võimaldanud meil välja arendada ka e-riigi, mille pakutavad mugavused on siiani erakordsed teiste maadega võrreldes. Sama võib öelda ka Eesti peretoetuste süsteemi kohta, mis on üks tugevamaid maailmas, ja mille positiivne mõju perede toimetulekule kajastub ka sündimuses.

Mitte keegi ei oska kunagi vastata küsimusele, mis saab sügisel. Aga ajalugu kinnitab, et Eesti on saavutanud edu, kui on saavutatud üksmeel sihtide suhtes ja on olnud julgust nende poole liikuda. Seda vajame hädasti ka praeguses poliitilises peataolekus.