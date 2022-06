Natalja Poklonskaja (42), omamoodi täht Venemaa aparatšikute hulgas, on nüüd langenud põlu alla.

Kunagine Ukraina riiklik süüdistaja Poklonskaja tegi pärast 2014. aastat oma «uuel kodumaal» Venemaal edukat karjääri. Tänavu veebruaris määrati ta Rossotrudnitšestvo asejuhiks, mis tegeleb välismaal, sh Eestis kaasmaalaste mõjutamisega. Kõigele lisaks on mõni välismaa väljaanne, sh Die Welt, nimetanud teda seksisümboliks. Naine ise on öelnud, et loodetavasti viib tema välimus vaenlased eksiteele.