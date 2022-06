Ülo Niinemets ⟩ Toidujulgeoleku dilemma: kas oleme näljased või rasvased?

Kas toitu on tegelikult puudu? Kogu maailma toidutoodangust visatakse ära 20–30 protsenti, arenenud riikides suisa peaaegu 40 protsenti toidust. Prügisse jõuab sama toit, mida on suure vaevaga põllul, karjamaal ja laudas kasvatatud ning suure energiakuluga koristatud, töödeldud, pakendatud ja kauplustesse veetud. Toit, mille tootmiseks on rikka elustikuga looduslikest kooslustest tehtud üheülbalised põllukultuuride väljad. Toidu äraviskamine ei ole kuskil kaugel olev, meisse mitte puutuv probleem. Meie endi koolisööklates on kasutatud nõude kõrval suured solgimahutid, mis päeva lõpuks täituvad. Toidu raiskamine normiks maast madalast?