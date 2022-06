Mati Raidma ⟩ Laiapindne kaitsetahe töötab siis, kui igaüks meist panustab

Olen aastaid olnud seotud nii turvalisuse- kui ka riigikaitsemaailmaga. Ja kõik see aeg on minuga kaasas käinud üks sisemine vastuolu. Nimelt on enda arvates minus kindel kaitsetahe olemas. Selle kutsel olen liitunud Kaitseliiduga ja saanud Eesti reservohvitseriks.

Samas tean ja teadvustan, et kriisi või sõja puhkedes on mul sõjalise riigikaitsega ühinemise asemel teised ülesanded ja väljakutsed, et täita Eesti ees oma isamaalist kohustust. Kas kaitsetahte olemus on üheselt mõistetav?