Betty Ester-Väljaots ⟩ Ajalugu on vahel olulisem kui matemaatika

Ukraina seriaal «Rahva teener», mille peaosas on president Volodõmõr Zelenskõi, algab sellega, et ajalooõpetaja saab närvivapustuse. Tema klass kutsutakse tunnist ära koolis korraldamist vajava tühja-tähja jaoks. Õppealajuhataja selgitab, et teist klassi ei saa kutsuda, sest neil on matemaatika ja see on olulisem. Ajalooõpetajal viskab tema aine pidev alavääristamine üle ja ta ütleb, mida ta arvab nendest, kes ei tunne ajalugu.