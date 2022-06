Lea Danilson-Järg ⟩ Kõige paremini sihitud toetus arvestaks ka ülapeetavatega

Kui läbirääkijate eesmärgiks on jõuda vaid kõige vaesemateni, piisaks vajaduspõhise toimetulekutoetuse suurendamisest. Praegused määrad võimaldavad napilt ellu jääda, tulevikus on seegi küsitav. Sihitatus oleks sel juhul väga täpne – inimene peab igakuiselt tõendama, et on koos kõigi oma pereliikmetega läbi ja lõhki vaene.