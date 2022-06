Ignar Fjuk ⟩ Kelle kodu on Eesti, selle keel olgu samuti eesti

Venemaa agressioon ja tapatalgud Ukrainas on toonud teravalt päevakorda vene emakeelega noortele eesti keele õpetamisega seotu. Fookuses on vene kogukonna soovimatus eesti keelt omandada, selmet saavutada ühiskonnas osalemiseks selle teiste liikmetega võrdne stardipositsioon. Viide tervele vene kogukonnale on kindlasti liialdus, sest 30 iseseisvusaasta jooksul on väga paljud omandanud heal tasemel eesti keele. Teiseks aga seetõttu, et eesti keele vastase hoiaku kujundamisel ja sellest valjuhäälse mantra tegemisel pole võtmeroll mitte kogukonnal kui sellisel, vaid poliitikutel, keda kannustab suurvenelik arusaam vene keele ülimuslikkusest ning venelaste õigusest oma keelega toimetada kus tahes maailma punktis, kus vene sõjamehe kirsa on korrakski kanda kinnitanud. Seda emotsionaalselt kergesti omaks võetavat hoiakut on olnud mugav ja lühivaates ka poliitiliselt tulus viljeleda, seda enam, et Moskva propagandamasin ei ole selle toetamise pealt kunagi kokku hoidnud. Samas kinnitavad uuringud, et üha suurem osa vene kogukonnast ootab üleminekut eestikeelsele haridusele, ja seda juba alusharidusest alates.