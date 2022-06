JUHTKIRI ⟩ Enne edasiliikumist peaks valitsus astuma tagasi

Seda, et nõutud kolme asemel võeti vaid kaks pakkumist, ei vaidlusta keegi. Kersna ja terve Reformierakond aga raiuvad, et tegemist oli kogu valitsuse otsusega, hanked olid üldse keskerakondlasest tervise- ja tööminister Tanel Kiige vastutusel ning kuidagi puutus asjasse ka viimase parteikaaslane, riigihalduse minister Jaak Aab. See jutt on vastutuse hajutamine, mis pole kunagi hea. Allkiri on lõpuks ikkagi Kersna oma. Seega peab tema vastutama.

Postimees peab au sees vana põhimõtet, et asjad peavad mitte ainult puhtad olema, vaid ka puhtad näima. Kui tekib kahtlus, et midagi on valesti, siis peaks minister ise tagasi astuma.

Päevakajas on aga ka teine tagasiastumise küsimus: kas peaminister Kaja Kallasel oli õigus vallandada Keskerakonna ministrid ja vähemusvalitsuse eesotsas jätkata või pidanuks ta ka ise koos kogu valitsusega tagasi astuma?

Õiguskantsler Ülle Madise meelest on selles küsimuses põhiseaduse säte ja mõte selged. Põhiseaduses on hulk juhtumeid, millal valitsus peab tagasi astuma, ja koalitsioonikaaslaste vahetus nende hulka ei kuulu. Madise leidis kommentaaris ERRile, et vaielda saab selle üle, milline võiks olla riigiõiguslik praktika ja kas põhiseadust tuleb muuta nii, et peaminister peaks koalitsiooni muutumisel alati ise tagasi astuma.