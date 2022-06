Konkurents olla tegelikult nii eilne päev, et selle kahjulikkuse olevat ka teadus juba ära tõestanud. Koostööst jällegi räägitakse sedavõrd laialdaselt ja sugestiivselt, et kui peaks hindama ainult loetu ja kuuldu põhjal, siis arvaks, et inimkond juba ongi koondunud ühtseks vennaskonnaks selles suures globaalses külas. Siis aga lööd lahti uudised ja selgub, et on sõda ning et terved ühiskonnad aina lõhenevad nii varanduslikus kui ka ideoloogilises plaanis.