Koolikiusamise temaatika tuleb ikka ja uuesti luubi alla tõsta ning mõista anda, et ka neis koolides, kes oma mainet hoida püüdes väidavad, et neil on kõik hästi, ei pruugi see siiski nõnda olla, kirjutab isiklikule kogemusele tuginev lapsevanem Kristina Viin.