Risto Vahimets ⟩ Põhiseadus võiks enam teadvustada ettevõtluse rolli

Vaatan selles artiklis läbi põhiseaduse prisma kahte ettevõtluse fundamentaalküsimust – ettevõtlust kui positiivse märgiga tegevust ja ettevõtlust kui riskantset tegevust. Alustama peab mõistagi sellest, mis põhiseaduses kirjas, ning see on üsna napisõnaline. Paragrahv 31 alustab sellest, et ettevõtlusega tegelemine on meie kodanike ja siin viibivate välisriikide kodanike üks põhiõigustest, millel on ka oma kasutamise tingimused ja kord. Kas see on olnud piisav, aitamaks kaasa meie mõtte- ja majandusruumi vormimisele õiges suunas?