Tänapäeva maailmas on olulised mõlemad: nii energiajulgeolek kui ka toidujulgeolek. Kuid meeles peab pidama, et toitu saab toota ainult põllumajandusmaal, ­mistõttu on rohumaad teravilja, köögivilja, piima ja liha tootmiseks hädavajalikud. Kuna surve põllumajandusliku maa kasutamiseks muul otstarbel – nagu näiteks päikeseenergia tootmine – on väga suur, peab hoolikalt jälgima, kas maa kasutamiseks muul otstarbel ei leidu paremaid alternatiive. Kui valglinnastumine ning auto- ja kergliiklusteede ehitamine põllumajandusmaale on ilmselt paratamatu, siis päikeseparkide rajamiseks on paremad asukohad täiesti olemas.