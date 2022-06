JUHTKIRI ⟩ Tugev ÜRO oleks Eesti huvides ja aitaks enam ka põgenikke

Ukraina põgenikekriisi on tekitanud aga ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liige Venemaa. Õigustatult tekib küsimus, kuidas lahendada Ukraina põgenike probleem ÜRO kaudu, kui selle üks vetoõigusega liikmeid on ise agressor. Üks võimalusi on kasutada senisest rohkem ÜRO Peaassambleed, kus Venemaa on jäänud peaaegu täielikku isolatsiooni.

Eesti huvides on olnud rahvusvaheliste organisatsioonide toimivus, sest kui ette kujutada rahvusvahelistes suhetes riikidevahelist džunglit, jääme me kindlalt kaotajaks. Seega on toimiv ja tugev ÜRO meie huvides. On ka selge, et 1945. aastal loodud organisatsioon peab 2022. aastaks muutuma. ÜRO asutasid 51 riiki, praegu on neid 193. Vana mehhanism on ajale jalgu jäänud.

Põhiline on siiski tõdemus, et ÜRO ei suuda täita talle pandud ülesandeid. Eeskätt kahjustab see muidugi seda 100 miljonit inimest, kes on oma kodu maha jätnud, kuid ÜRO nõrkus kahjustab ka riikide julgeolekut.

Eestil on siin oma võimalus. Ehkki Eesti on väike, on meie diplomaatia olnud rahvusvahelisel areenil kuuldav. Eesti suutis eelmisel aastal ka Saksa toonasele kantslerile Angela Merkelile selgeks teha, et see, mida teeb Valgevene oma piiril Poola, Leedu ja Lätiga, on hübriidsõda, mitte humanitaarkriis.