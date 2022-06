Mart Kuldkepp ⟩ Läänemeremaade julgeolekukoostöö avab palju uusi võimalusi

Esmakordselt ajaloos on kõik Põhja- ja Baltimaad ning Poola jõudnud samale seisukohale küsimuses, mis on kõige suurem oht regionaalsele ja Euroopa julgeolekule (vastus: Vene agressioon) ning ühtlasi ka teises küsimuses, mis on parim viis sellele ohule vastu astumiseks (vastus: täielik, mitte piiratud koostöö NATO ja ELi raamistikes). Ühisel jõul suudavad Läänemere riigid nüüd vähendada Kaliningradi enklaavi tähtsust Vene juurdepääsu- ja tegevuse takistamisstrateegia (A2/AD) tugipunktina, mis omakorda tähendab, et nn Suwałki avaus (sajakilomeetrine piirilõik Leedu ja Poola vahel, mis ühendab Baltimaid teiste NATO riikidega – toim) kaotab oma kurikuulsuse kui koht, kus NATO kaitsevõime on nõrgim.