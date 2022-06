Andrei Kuzitškin ⟩ Missugust peaministrit soovib Eesti Russki mir

Tuleb välja, et praeguse peaministri isik on Eesti Vene maailma peamine ärritaja. Pärast Venemaa-Ukraina sõja algust meie riigis süvenenud sotsiaalmajanduslikud probleemid seostuvad eranditult Kaja Kallase ja Reformierakonna nimega. Inflatsioonis, kõrgetes elektrihindades, kallis bensiinis ja muudes Putini režiimi avantüüri valusates tagajärgedes süüdistatakse Eesti valitsust. Loomulikult süüdistatakse ka läänt hullumeelses sanktsioonipoliitikas. Seejuures lükkavad Eesti venelased Venemaa süü kategooriliselt tagasi. Erandeid on, kuid Eesti ühismeedia venekeelse segmendi sisu analüüs näitab, et kõigest kümme protsenti kommenteerijatest toetab Ukrainat, ülejäänud 90 protsenti on veendunud, et just Ukraina on süüdi selles, et Venemaa oli sunnitud talle kallale tungima.