Rain Epler ⟩ Mõistlik elektrihind on võimalik ka elektribörsist loobumata

Sõjauudiste ning valitsuskriisiga seotud infotulva sees jäi inimestel ilmselt märkamata uudis, et 30. mail kohtus Kaja Kallas Brüsselis Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et arutada «Eesmärk 55» kliimaeesmärkide saavutamist. Peaministri büroo pressiteatest saab lugeda optimistlikus toonis hüüatusi, et «oleme endale eesmärgiks võtnud saavutada kliimaneutraalsus ja energiasõltumatus» ning «rohepööre on vastus kallile fossiilsele energiale».