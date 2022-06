Toomas Alatalu ⟩ Kreml otsib maailmas toetust, kuid Kremli liitlased vaikivad

6. juunil tuli Venemaa välisminister Lavrovil oma Belgradis väljakuulutatud pressikonverents hoopis Moskvas pidada. Päev varem oli nimelt selgunud, et Bulgaaria, Montenegro ja Makedoonia võimud ei anna tema lennukile läbilennu luba. Võttis aega, ent see, et Venemaa võimuisikute tee Euroopasse on suletud, sai lõpuks ometi veenva kinnituse.