Juhtkiri ⟩ Kiire hinnatõus nõuab kiireid otsuseid

Eesti Panga äsja avaldatud prognoos ennustab selle aasta hinnatõusuks 15 protsenti. Arvestades, et 15-protsendine kasv kujuneb mulluse 12-protsendise hinnatõusu baasilt, on olukord kahe aastaga pöördeliselt muutunud.

See paistab välja kas või sellest, et kui 2020. aastal sai Eesti oma riigilaenu veel võtta negatiivse intressiga, siis äsja võetud 100-miljoni eurose laenu intress on juba 0,9 protsenti.

Kiirel hinnatõusul on niihästi hea kui ka halb külg. Positiivne on see, et Eesti majandus kasvab ja osa hinnatõusust tingitud sissetulekut kantakse üle ka palkadesse, mis omakorda toetab tarbimist ja hoiab majandust käimas.

Põhimõtteliselt on sedalaadi hinna- ja palgaspiraali tulemusel Eesti jõudnud paari aastakümnene jooksul lähemale Lääne-Euroopa elatustasemeni. Praegu toimub see ühtlustumine eriti intensiivselt. Me lakkame olemast odava tööjõu maa.

Hinnatõusu negatiivne külg on muidugi selles, et palgatõus käib hinnatõusu järel. Eesti Pank prognoosib brutopalga kasvuks aasta lõpuks ligi 11 protsenti, eelmise aasta tegelik palgatõus oli seitse protsenti. Seega jääb palgatõus juba teist aastat alla hinnatõusule. Kokkuvõttes tähendab see reaalpalga vähenemist ja halvenevat elujärge.

Kiire hinnatõus pole probleem mitte üksnes tarbijast töövõtjale, vaid ka riigile ja ettevõtjatele sektorites, mis on sõja tõttu sattunud toorainepuuduse, tarnetõrgete ja kõrgete energiahindade tõttu raskustesse.