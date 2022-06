Triin Talk ⟩ Tallinna vanalinn teelahkmel: teemapark või elav linnasüda?

Milline järgnevaist – Tallinna vanalinn, Helsingi vanalinn, Viikingite küla – ei sobi sellesse loetelusse? Ilmselt vastasid valesti, sest nimekirjas on kaks teemaparki ja üks toimiv linnasüda, Helsingi oma. Lapsikuks nuputamisülesandeks taandamine kaotab küll nüansid ja maalib pildi jämedate joontega, kuid uuringud kinnitavad, et Tallinna vanalinn areneb elava linnasüdame asemel kiirelt ja järjekindlalt turistide teemapargiks. Õnneks ei ole see probleem pöördumatu, aga toimiva linnasüdame tagasisaamiseks peame isevoolu minna laskmise asemel hakatuseks probleemi teadvustama ning seejärel lahendama hakkama.