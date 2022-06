Eesti rahvatarkus ütleb, et enne lõikamist tuleb üheksa korda mõõta. See käib ka ehitamise kohta. Mida keerukam ja kallim objekt, seda enam. Mõõta ja mõelda on tarvis eriti siis, kui maailm teiseneb ja olulised asjaolud muutuvad. Kindlasti on seda tarvis teha targa riigi teaduspõhistel valitsejatel.