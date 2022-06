On märtsi lõpp. Lumi on hakanud maapinnal sulama. Narva, Eesti linn suure vene vähemusega, asub Vene piiril, olles lähemal Peterburile kui Tallinnale.

Üle Narva jõe viib klaasist galerii, mille kummaski otsas on piiripunkt. Mõni laps mängib liivavärvi kruusal. Naine vaatab üle jõe. Must ja valge kass istuvad müüri serval, asudes kaljusest jõesängist mõne meetri kaugusel. Nõukogudeaegsete ehitiste fassaadid on murenenud ja vajavad remonti.