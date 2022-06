Hardo Becker ⟩ Muld jookseb maratoni, mets on sprinter

Jättes kõrvale kõiksugu tooted, mille sees on süsinikuühendid, hõljub süsinikku meie ümber atmosfääris ja seda on suurtes kogustes talletunud ookeanis, maapõues ja metsades.

Euroopa Liidu kliimapakett «Eemärk 55» koos suunistega peaks tagama, et Euroopa oleks 2050. aastaks esimene kliimaneutraalne maailmajagu. Need suunaviidad ja kogu rohepöörde ümber toimuv ei tekita samas segadust mitte ainult seal, kus süsiniku õhku paiskamist saaks vähendada ja vältida, vaid ka seal, kus seda saaks efektiivselt ja kiiresti atmosfäärist eemaldada. Postimehe veergudelgi on toodud esile metsade, sh nii puidu, puude kui ka mulla kliimakasu ja võimalusi süsiniku sidumiseks. Alahindamata suuri süsinikuvarusid mullas ja mulla rolli pikaajalise süsiniku ladustajana, tekib küsimus, kas me kliimaeesmärkide saavutamisel mitte ei ülehinda mulla rolli metsa ja puidu kliimakasu kõrval? Kiiretel aegadel on vaja kiireid lahendusi!