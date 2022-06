Mari Klein ⟩ Kuidas ma püüdsin kaitsta Kakumäe rabametsa ja sattusin metsasõja eesliinile

Kakumäe rabamets, mille lähistel ma elan, on olnud aastakümneid enam-vähem puutumatu loodusreservaat, mille keskel seistes linnas oleku tunnet ei teki. Mingil määral on seda ehk võimalik võrrelda Paljassaare, Mustamäe või Piritaga, samas on igaüks neist täiesti iselaadne kooslus.