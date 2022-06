Marini on terve tema peaministri aja jooksul saatnud kummalised skandaalid. Viimase neist vallandas kõmuleht Seiska, kelle paparatso tegi foto peaministri istmikust. Nüüd arutleb terve Soome ühiskond, kas see pilt pidanuks ikka ilmuma. Muidugi pole see ajakirjanduseetika kuldvaramust, kuid kui onuheinolikult järeldada, siis järelikult oli, mida pildistada. Kas keegi kujutaks ette, et paparatso pildistaks näiteks Antti Rinne või Juha Sipilä tagumist poolt?