Statistika teab kõike. Näiteks on välja arvutatud, et Eesti inimese rahaline väärtus on poolteist miljonit eurot. Aluseks olevat keeruline valem, mis arvestab inimese elu jooksul tehtud tööd, loodud väärtusi, kasvatatud lapsi ja mida tahes veel.

Tervise Arengu Instituut on jällegi välja arvutanud, et kui kaks korda vähem alkoholi tarbida, siis suureneb keskmine eluiga kolm aastat ja see annaks elanikkonna rahalise väärtuse kasvu üle saja miljardi ehk peaaegu kümme riigieelarvet! Ja tühja sest õlleaktsiisist, mida laekub aastas kõigest 50 miljonit, ma küsiks, kus on ülejäänud miljardid, jagaks eestlaste vahel ära.