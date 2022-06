Mart Raamat ⟩ Paagitäie saaks 15 eurot soodsamalt

Valusalt meie autojuhtide rahakoti pihta löövad kõrged kütusehinnad panevad inimesed arusaadavalt otsima põhjuseid rekordiliste ja pidevalt tõusvate numbrite tagant, mis tanklapostis vastu säravad. Tegelikult saab hinnatõusu põhjused võtta kokku ühe lausega: alates Venemaa mõrvarlikust sõjast Ukraina vastu on diislikütuse ja mootoribensiini hinnad maailmaturul teinud läbi umbes 70-protsendilise tõusu. Erinevalt peaaegu kõigist teistest Euroopa Liidu riikidest on Eesti valitsus aga meie autojuhid üksinda jätnud ja selmet probleemile lahendust leida, on poliitikud nii siin- kui ka sealpool valitsusjoont asunud küüniliselt avalikkust eksitama ja Eesti kütusesektorist patuoinast tegema.

Kõige jaburamalt kõlavad süüdistused, et kohalik kütuseturg toimib kartellikokkuleppe alusel. Eesti kütuse jaeturul saab suuremad tegijad ühe käe näppudel kokku lugeda ja uskumatuna kõlab olukord, kus Eesti ettevõtete ning suurte Soome ja Kanada firmade vahel toimub pidev hindade kooskõlastamine, ilma et turu järelevalveorganid sellest midagi teaksid. Inimesed peaksid teadma, et 2020. aastal on konkurentsiamet hinnanud kütuseturu konkurentsiolukorda hoopis heaks ja toimivaks. Ka hiljutises kommentaaris meediale ei leitud, et turukorralduse puhul viitaks midagi ebatervele konkurentsile.