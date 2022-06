Edit Talpsepp ⟩ Laste- ja peretoetuste tõusu eelnõu kui populistlikult nõrk julgeolekurisk

Arvestades Reformierakonna, EKRE ja Keskerakonna suhteid, nimetatud parteide maailmavaatelisi seisukohti, Kallase tõusvat populaarsust «Euroopa uue raudse leedina» ning Ratase varasemaid vangerdusi võimule pääsemiseks, on muidugi laialdaselt tekkinud õigustatud kahtlusi, kas kõnealuse toetuste tõusu käsitleva eelnõu loomise motiiv on ikka siiras mure Eesti perede ning laste heaolu pärast. Eelnõu on laialdaselt nimetatud magedaks populismiks ning püüdeks vahendeid valimata, lapsi kilbile tõstes taas riigitüür oma käppade vahele krabada. Käesolevas kirjatükis esitan enda kui Eesti tavakodaniku seisukohast lähtuva mõtiskluse selle kohta, miks tüliõunana välja reklaamitud eelnõu on isegi populistlikust aspektist vähese veenmisjõuga ning psühholoogiliselt nõrk survestusvahend eelnõu esitajate ja toetajate jaoks soovitavas suunas.