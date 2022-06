JUHTKIRI ⟩ Vene riik on jõhker sariküüditaja

Sestap mõjuvad õõnsalt ka üleskutsed, nagu peaks Ukraina rahu nimel ohverdama mingi osa oma territooriumist, sest siis saaksid inimesed justkui edasi elada. Aga me oleme näinud, mis juhtub Venemaa okupeeritud territooriumidel, kus inimesi tapetakse, vägistatakse ja ka küüditatakse. Need ei ole kindlasti väärtused, mille üle Euroopa nii uhke on.

Rahu ei too inimestele turvalisust, täpselt nii nagu juhtus Nõukogude võimu saabumisega Eestisse 1940. ja 1944. aastal. Küüditamise kogemusest on rääkinud rahvusvahelisel areenil ka peaminister Kaja Kallas.

Muidugi võib tunduda ebarealistlikuna nõuda karistust nende tegude eest, mida Vene sõjavägi on Ukrainas korda saatnud. Kuid ohvrite ja õigusemõistmise seisukohalt tuleb seda teha. Vaatamata sellele, et Nürnbergi protsessil ei mõistetud õigust kommunistlike kuritegude eest, said paljud natside ohvrid ja nende lähedased siiski kogeda õiglust ja Saksamaa võis pöörata oma ajaloos uue lehekülje. Me ei tea, millal ja kas üldse on Venemaa suuteline oma ajaloos uut lehekülge pöörama, kuid kuritegude dokumenteerimisega tuleb alustada kohe. Vastasel korral vajub see unustuse hõlma ja mingil ajal tuleb meile ja maailmale taas šokina, kui meid peaks taas küüditatama.