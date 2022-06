Viktor Jerofejev ⟩ Pavlik Morozovi uuestisünd

Pioneer on eeskujuks kõigile! Olin väga uhke, kui mind pioneeriks võeti. Aga sain kohe ka häbi tunda, sest kui õpetaja küsis, kust tuleb sõna «pioneer», siis ma vastasin, et «pojengist» (pion vene keeles). Terve klass ahhetas ja ma ise läksin punaseks nagu pojeng. Pioneerilikus järeleandlikus vanuses võib uhkusest ja häbist nagu plastiliinist voolida mis tahes riiklikule ideoloogiale meelepärase organisatsiooni. «Ole valmis!» – «Alati valmis!» – see loosung on tugevam kui tema peidetud tähendus. Tahes-tahtmata saab sinust ettur, sõdur, ori, alluv – sind väänatakse, nagu tahetakse. Sada aastat tagasi otsustati laste juuksed ühetaoliselt lühikeseks lõigata ja sellest ajast peale pole meil isiksustele toetuvat poliitilist kultuuri, see-eest on aga ülipeen allutamise praktika. Meie laigulisemustrilistel päevadel on kõik need tagajärjed eriti nähtavad, peaaegu nagu häbitu viirastus – aga kui juba on näha, siis ongi hea, me kordame kõike, niisiis otsustati, et kordame ka seda.