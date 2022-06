Maarja Pild ⟩ Kohtumenetluse avalikustamise plaan viib kohtupidamise hoopis suletud uste taha

Praegu on riigikogu menetluses seaduseelnõu, mis kannab nime kohtumenetluse avalikkuse eelnõu. See ei ründa ajakirjandust, küll aga tekib eelnõu teksti süvenedes taas küsimus, kas kohtumenetluse avalikustamise sildi alla ei peideta ka palju muud.

Eelnõu seletuskiri algab sõnadega, et selle eesmärk on kohtumenetluse avalikkust ja kohtupraktika kättesaadavust suurendada. Ja tõepoolest: eelnõu sisaldab äärmiselt olulisi ja edasiviivaid punkte, mida on isegi kritiseeritud kui liialt liberaalseid. Näiteks kohustab see avalikustama isegi veel jõustumata kohtulahendeid ja kohtu sellekohasel otsusel võidakse kohtuistungeid üle kanda veebilehel. Esimest korda sätestatakse eeldus, mille kohaselt ajakirjanikul on kohtutoimikuga tutvumiseks õigustatud huvi.