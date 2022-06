Rainer Kattel ⟩ Kas populismi aeg on läbi?

Isamaa otsust mitte alustada valitsuskoalitsiooni läbirääkimisi EKRE ja Keskerakonnaga võib tõlgendada parempopulismi lõpu algusena. Säärast tendentsi võime selle aasta jooksul täheldada paljudes riikides. Saksamaal on paremäärmuslik AfD kaotanud järjepanu mitmetel kohalikel valimistel. Itaalias on samamoodi langenud paremäärmusliku poliitiku Matteo Salvini täht. Ameerika Ühendriikides flirdib Trump küll sooviga uuesti presidendiks kandideerida 2024. aastal, ent tema toetatud kandidaatidel vabariikliku partei sisevalimistel ei ole eri osariikides sugugi hästi läinud. Suurbritannias on Boris Johnsonil küll suur parlamendienamus, kuid Brexit näib üha enam suurejoonelise läbikukkumisena ning peaminister lonkab ühest kriisist teise. Brasiilias on sügiseste presidendivalimiste eel istuva presidendi Jair Bolsonaro populaarsus tunduvalt madalam endisest presidendist Luiz Lulast, kes nüüd uuesti kandideerib.