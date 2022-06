JUHTKIRI ⟩ Uuest võimuliidust on veel vara rääkida

Kuid samas tuleb tunnistada, et see on kõigest algus ja päris võimuliidu sünnist saame rääkida alles siis, kui kõnelused on kõigi asjaosaliste jaoks vilja kandnud. Isamaa on igatahes enne läbirääkimiste algust teada andnud, et nemad peretoetuste eelnõust loobuda ei taha. See eelnõu, mis sai viimaseks piisaks karikas eelmise valitsuse lõhkiminekul, võib nüüd saada suureks takistuseks uue liidu loomisel. Eriti arvestades seda, et Reformierakond on asunud peretoetuste tõstmist riigikogus takistama obstruktsiooniga.