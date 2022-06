Mart Parind ⟩ Spordivõistluste tulemusi enam kohtus vaidlustada ei saa

Spordivõistluse «konkursiks» pidamisest järeldub omakorda, et võistluse korraldaja või tema määratud isiku (nt kohtunik) otsused, olgu selleks siis võistleja starti mittelubamine, võistleja diskvalifitseerimine, auhinnalise esikolmiku paikapanemine või midagi muud, ei ole kohtus vaidlustatavad. Nimelt sätestab VÕS, et konkursi kohta tehtud otsus on asjaosalistele siduv ning seda ei saa kohtus vaidlustada. Siinkohal tuleb aga rõhutada, et jutt on riiklikust kohtusüsteemist ning see ei puuduta kõikvõimalikke konkreetse võistluse tarbeks ad hoc loodud või spordialaliitude juures alaliselt toimivaid apellatsioonikomisjone või ka nn arbitraaže. Viimastes organites, kui sellised on konkreetsel puhul ette nähtud (ja reeglina on), saab ja kui vaja, tulebki jätkuvalt võistlustulemusi vaidlustada.