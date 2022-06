Iverson Ng ⟩ Üha vägivaldsem maailm vajab edasiarendatud Balti ketti

Ajal, mil Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse on kestnud üle saja päeva, tunnevad nii Ukraina kui ka Balti riigid ohtu õigusele olemas olla. Vene okupantide toime pandud inimsusvastaste kuritegude juures tekib küsimus, kas reeglitel põhinev rahvusvaheline kord ikka jääb kehtima ja kas Venemaa hakkab riigi olemasolu eitamist lisaks Ukrainale kohaldama ka Balti riikide suhtes.

Mai lõpus toimus Washingtoni Ülikoolis Seattle’is 28. korda iga kahe aasta tagant toimuv Balti uuringute konverents, et tuua kokku Balti riikide ja Vaikse ookeani loodepiirkonna teadlasi. Vestlusringides, ümarlauaaruteludel ja töötubades räägiti Balti riikide rollist hääbuva Nõukogude pärandi ja tugevneva Euroopa integratsiooni vahelisel ristteel.

Kuna kohal olid valdavalt Balti teadlased, kes on juhtumisi ühtlasi ka osa vanast diasporaakogukonnast, on nende mälestused Nõukogude okupatsioonist Balti riikides jäänud tugevaks. Kuigi kolm päeva kestnud erialadevahelisest konverentsist võtsid osa Eesti, Leedu ja Läti teadlased, oli minu jaoks üllatav, et vestlusringis räägiti niivõrd vähe Eesti diasporaaliikumise teemadel.