Äsja Brexiti-järgselt Inglismaalt tagasi tulles meenus, kuidas 1990. aastail, kui piirid lahti läksid, eestlased tihti kurtsid, et meil on igal pool võsa, kõrge hein, hooldamata teeääred, samas kui Euroopas on kõik kultuurne ja niidetud.

Meenus, kuidas minugi pilk eksles häbi pärast ringi, kui sõitsin koos välismaalastega mööda Eestit. Räägiti lugusid ameeriklastest, kes jooksid Eestis mööda metsa ringi, otsides sealt euroremonditud WCd, ja ei julgenud ühtegi metsamarja maitsta. Meenus ka see, kuidas kiitsime, et Euroopas pole kusagil üle põlve ulatuvat heina, vaid kõikjal on niidetud muruplatsid, pügatud hekid ja põõsad. Sel ajal oli Euroopas kõik nii korras, et isegi linde polnud turismikeskustes lendamas näha, rääkimata loomadest.