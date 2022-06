Mike Calamus ⟩ Kütusemüüjad on kas täielikult ebakompetentsed või valelikud

Kuu alguses saime lugeda mitmeid rõõmusõnumeid, kuidas nafta hind on maailmaturul languses. Kui Saudi Araabia suurendab nafta eksporti, nagu on kuulda olnud, siis langeb hind veelgi. Naftat me aga autosse ei tangi, vaid peame leppima siiani kõrgustesse rühkiva bensiini ja diisli hinnaga, mis ei taha kuidagi allapoole liikuda.

Paljudele on jäänud mulje, et Eesti tanklaketid on ahned ning tegutsevad kartellikokkulepete järgi. Kuidas muidu seletada, et kui üks tõstab hindu, siis kõik teised kohe samamoodi. Hinnavahe pakkujate vahel on pea olematu, kuigi ausas konkurentsis oleks see loomulik nähtus.