Tarmo Soomere ⟩ Rohepööre pole vastuolus loodusseadustega

Energia on üks kategooriaid, mille omadusi õpitakse põhjalikult tundma juba põhikoolis. Nüüdisajal on see rohkem kui füüsikaline kategooria. Kitsamas mõttes on see kogu ühiskonna toimimise alus. Eesti kui e-riigi puhul isegi eeltingimus. Infoühiskonna funktsioneerimise eeldus on ju pidev ja perfektne energiavarustus. Ilma selleta ei ole arvutitel ja internetil mõtet.

Meie tunneme energia puudumist eriti teravalt. Meie laiuskraadidel ei saa talvel ellu jääda, ilma et oleksime endale varjualused ehitanud ning kütet ja toitu varunud. Ükskõik mis vormis. Isegi kui see on kallis.