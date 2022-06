Nädala nägu ⟩ Poliitilise suuna pöörmeseadja

Esimesel riigikogu perioodil aastail 2003–2007, kui toonane Isamaaliit muutus IRLiks ning oli väike opositsioonipartei, polnudki veel ilmselt õige aeg Põhja-Liivimaalt tulnud mehel esile tõusta. Kuid vaikse ja järjekindla töömehena tuntud Seeder on seejärel liikunud tasahilju poliitilise maastiku kõrgemate tippude poole ning on alates 2017. aastast Isamaa esimees. Nüüd on temale suunatud kõigi poliitikute tähelepanu. Kui Kaja Kallas ei taha jääda peaministriks vähemusvalitsuses ja otsib uusi koalitsioonipartnereid, siis on sotsiaaldemokraatide kõrval just Isamaa see, kelle häält Reformierakonnal vaja läheb. Ka EKRE-le ja Keskerakonnale on Isamaad väga vaja, et toita lootust uus-vana koalitsioon taas püsti panna.