Grete Maria Neppo, Paula Kägu ⟩ Lastekeskuste surm

Linnavalitsuse ettepaneku eesmärk on teenuse arendamine ja selle põimimine noorsootööga. Annelinna lastekeskuse praeguste ja endiste töötajate hinnangul saab seda teha ilma keskusi sulgemata. Noortekeskuste ja Annelinna lastekeskuse pakutavad teenused ning sihtgrupid on täiesti erinevad.

Noortekeskuses käivad noored vanuses 11–19, lastekeskuses aga vanuses 7–14. Noortekeskuse eesmärgiks on pakkuda ainult tegevusi avatud noortetoas, samal ajal on lastekeskuse tegevuse keskmes õpiabi.

Annelinna laste puhul on oluline keskuse asukoht: iga kool asub lühikese jalutuskäigu kaugusel. Linna argument on, et Anne noortekeskusesse saab ka minna, aga nii laste kui lapsevanemate tagasiside põhjal on see nende jaoks liiga kaugel.

Teine linna argument on, et õpiabi võiksid osutada eeskätt koolide pikapäevarühmad ja Hariduse Tugiteenuste Keskus. Pikapäevarühmades on aga endiselt koos peaaegu terve klass ja lapsed ei saa individuaalset tähelepanu – lastekeskusel on see ressurss olemas. Õpetajatel ja HTK-l on niigi suur ülekoormus, milleks seda veel lisada? Praeguse plaani järgi palkab Tartu Noorsootöö Keskus Lille ja Anne keskustesse kaks noorsootöötajat. Kaks noorsootöötajat, kes peaksid laste vaba aega korraldama, lahendama laste muresid ja tülisid ning lastega õppima. See kaotab individuaalse lähenemise täiesti ära.