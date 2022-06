Tartu Ülikool alustas hiljuti uut vastuvõttu mikrokraadiprogrammi «Ökoloogia ja looduskaitse globaalmuutuste tingimustes». Tegemist on täiendusõppeprogrammiga, mis koosneb neljast omavahel seotud kursusest, kuhu on õppima oodatud need huvilised, kes soovivad teadlikumad olla looduse mitmekesisusest ning kliima- ja maakasutusmuutuste mõjust elusloodusele.