Lepitamine on tülide ja vaidluste lahendamise viis, mis kogub maailmas alternatiivina kohtule üha enam populaarsust. Lepitamisega seotud kõrgharidust saab omandada näiteks Kopenhaageni ja Tampere ülikoolis, kuid Eestis on lepitamiskunsti õpe olnud seni paraku kasin. Et valdkonda arendada, lõid Tallinna Ülikooli õigusteadlased ja psühholoogid lepitusmenetluse mikrokraadiprogrammi.