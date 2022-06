Urmas Sõõrumaa ⟩ Kool peab ise õppima, mitte mõõtma igapäevast tuupimisvõimet

Eesti ei vaja mitte üksikuid suuri saavutusi, vaid rõõmsameelset ja õnnestunud rahvast. Me peame koolihariduses füüsilisse tervisesse investeerimise kõrval investeerima vaimsesse tervisesse ning õpetamiskultuuri, mis ei kiusa neid, kellel kohe kõik teistest paremini välja ei tule. Selleks tuleb muuta hariduskorralduse alusfilosoofiat – miks me õpime ja õpetame. Saavutussport on meie elu osa siinpool televiisori ekraani, kuid vähesed on võimelised selliseks pingutuseks, mida saavutussportlaseks olemine nõuab, eriti veel selliseks, mis viib maailma tippu ja aitab seal püsida.