Mihkel Kunnus ⟩ Kuidas alandada korraga teadlasi, üksikemasid ja makse

Vaadates kas või poole silmaga kirglikku debatti peretoetuste ümber võib täheldada vähemasti seda, et keegi tunneb end alandatuna. Edasi läheb aga asi segasemaks ja mitmekesisemaks. Kes, keda ja kuidas alandab? Kõnekas on ehk seegi, et isegi kõige kirglikumad teaduspõhisuse nõudjad ei püüa alandatuse määra teaduslikult kindlaks määrata.

On õige ägedat kemplemist küsimuse ümber, kas peretoetused põhjustavad sündimuse kasvu või mitte. Olgu, rumalaid küsimusi pole olemas ja siin on vaja natuke selgitustööd teha küll, sest selline monokausaalne argumenteerimine («kas X põhjustab Y») on vähemasti siin üheselt eksitav. Et mitte öelda rumal.