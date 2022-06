Rahvusliku ühtsuse valitsus pakub praegu lahenduse

Leppimine ja koostöö rahvuse ja riigi huvides ei ole poliitikas kuigivõrd tavapärane ei Eestis ega mujal. Sellel on oma põhjus. Poliitik sõltub oma valijatest. Valija võib endale lubada kompromissitust. Poliitik peab pakkuma valijale, mida see ootab, kuigi ta teab, et ilma kompromissideta ei ole mitmeparteisüsteemis võimalik ühiskonda edasi viia.