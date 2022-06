JUHTKIRI ⟩ Metsastatistika läks metsa, Postimees aitab selgust luua

Mets kui elukeskkond ja mets kui rahaallikas on eri väärtussüsteemid. «Põhiline häda on see, et meil on peale loodushoidjate ja haritlaste metsatöösturid ja metsa kasutajad, kelle jaoks pole mets elukeskkond, vaid rahaallikas.» Nii määratles selle vastuolu emeriitprofessor, nüüd juba manalamees Toomas Frey 2017. aastal riigikogu metsandusarutelul.